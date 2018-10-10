Скворцова: Около 80% работающих россиян имеют факторы риска развития неинфекционных заболеваний Всего четыре фактора

Около 80% работающих россиян имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний. Об этом в среду заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на подписании хартии по охране здоровья на рабочем месте с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Среди этих факторов малоподвижный образ жизни, неправильное питание, избыточное потребление алкоголя и курение, передает РИА Новости слова Скворцовой. Министр считает, что требуется обратить внимание на профилактику производственного стресса и формирование на работе здорового психологического микроклимата.

Также требуется мотивировать работающее население вести здоровый образ жизни, отметила Скворцова. По ее словам, забота о здоровье сотрудника – это долговременная инвестиция со стороны работодателя в трудовые ресурсы.

Напомним, в конце прошлого года Скворцова назвала главные условия долгой жизни. По мнению министра, на 85% продолжительность жизни зависит от внешних факторов. В частности, отсутствие вредных привычек. Также на продолжительность жизни влияют уровень стресса, физическая активность и полезная еда.