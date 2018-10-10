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10.10.18 / 20:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Работающие в Смольном супруга и зять Беглова ушли в отпуск с последующим увольнением

Они не будут работать с 15 октября

Фото АБН

Работающие в Смольном супруга и зять временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова ушли в отпуск с последующим увольнением. Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы администрации главы города Андрей Кибитов.

Они ушли в отпуск 2 октября, передает «Фонтанка» слова Кибитова. Он отметил, что супруга и зять врио губернатора не будут работать в Смольном с 15 октября.

Отметим, супруга врио главы Петербурга Наталья Беглова занимала должность руководителя комитета по делам записи актов гражданского состояния. Зять временного губернатора города Павел Белов был председателем комитета по физической культуре и спорту Петербурга. Беглов стал врио губернатора Петербурга 3 октября. Ранее в среду он заявил, что еще на принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы города.

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