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10.10.18 / 09:08 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки» в зимнем расписании

С 22 октября

С 22 октября на Выборгском направлении Октябрьской железной дороги запустят дополнительные поезда «Ласточка». Об этом накануне рассказали в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Таким образом, в зимнем расписании на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг будут курсировать шесть пар «Ласточек» по рабочим дням и семь пар по выходным. Кроме того, на зиму изменится расписание пригородных поездов на некоторых участках. В организации призвали пассажиров внимательно следить за расписанием.

Ранее сообщалось, что «Ласточка» свяжет Карелию с Петербургом и Выборгом. Предполагается, что поезд будет ходить до карельского города Сортавала и горного парка Рускеала. Открыть новый маршрут планируют в мае 2019 года.

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