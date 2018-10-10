Между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки» в зимнем расписании С 22 октября

С 22 октября на Выборгском направлении Октябрьской железной дороги запустят дополнительные поезда «Ласточка». Об этом накануне рассказали в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Таким образом, в зимнем расписании на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг будут курсировать шесть пар «Ласточек» по рабочим дням и семь пар по выходным. Кроме того, на зиму изменится расписание пригородных поездов на некоторых участках. В организации призвали пассажиров внимательно следить за расписанием.

Ранее сообщалось, что «Ласточка» свяжет Карелию с Петербургом и Выборгом. Предполагается, что поезд будет ходить до карельского города Сортавала и горного парка Рускеала. Открыть новый маршрут планируют в мае 2019 года.