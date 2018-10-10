Смольный поддержал строительство храма в Шувалово С помещениями для причта и размещения паломников

Смольный согласовал заявление о предоставлении земли для строительства храма на Первомайской улице в Шувалово в Выборгском районе Петербурга. Соответствующее решение было принято накануне на совещании у вице-губернатора Игоря Албина.

Предполагается, что там построят домовой храм с помещениями для причта и размещения паломников. Участок выделили приходу Спасо-Парголовского храма.

Ранее в Смольном одобрили строительство храма на Канонерском острове. Предполагается, что там построят храм на 300 прихожан, часовню и дом причта. О строительстве попросила местная религиозная организация «Приход храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».