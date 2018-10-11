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11.10.18 / 14:56 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Албин предложил не голосовать и продолжить дискуссию по новому музею Достоевского

Остались сомнения

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин предложил не голосовать и продолжить дискуссию по новому музею Достоевского. Соответствующее заявление он сделал в четверг после заседания Совета по культурному наследию.

Албин сообщил об оставшихся сомнениях, передает MR7.ru. Вице-губернатор предложил руководству Центрального района узнать мнение местных жителей.

Кроме этого, Албин заявил, что многих шокирует предложенный вариант фасада нового здания. Также вице-губернатор понимает, что город теряет открытое пространство и необходимость это компенсировать.

Напомним, перед заседанием Албин сообщил, что все мнения будут учтены. Он отметил, что обсуждение должно проходить конструктивно. Против строительства нового музея на месте сквера выступают жители города. Также некоторые активисты высказывались против предложенного проекта здания.

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