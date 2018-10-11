ФСБ провела обыск в ОАК по делу о хищениях в специальном летном отряде – СМИ Предполагаемые хищения произошли при заключении госконтрактов по разработке авиаоборудования

Сотрудники ФСБ и СКР провели серию обысков по нескольким адресам, в частности, в кабинете вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова. Он может стать фигурантом дела о махинациях при исполнении госконтрактов в специальном летном отряде «Россия», передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что вероятные махинации связаны с мероприятиями по разработке авиационных интерьеров и авиаоборудования. При заключении ряда контрактов, по версии следствия, были похищены крупные суммы. Как сообщает издание, махинации обнаружили при расследовании другого уголовного дела, фигурантами которого стал бывший глава специального летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев. Его и его сообщников обвинили в мошенничестве и осудили в 2017 году.

Отметим, Сергей Герасимов занимается вопросами государственной авиации специального назначения в ОАК с 2015 года. В зону его ответственности входят поставки, обслуживание, обеспечение ремонта и осуществление специальных рейсов. До того, как он занял эту должность, Герасимов был советником президента компании по работе с госорганами.