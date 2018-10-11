Глава Башкирии подал в отставку И сообщил, что не будет участвовать в выборах в 2019 году

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку. Об этом он сообщил в четверг.

Губернатор сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой принять его отставку. Он также сообщил, что не собирается участвовать в следующих региональных выборах, которые пройдут в 2019 году.

Добавим, ранее в отставку тоже подало губернатор Курской области Александр Михайлов. Он занимал должность с 2000 года. По его совам, «развитие Курской области должно продолжаться под руководством молодого руководителя».