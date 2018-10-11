В Кировском районе Петербурга горела крыша склада Пострадавших нет

В Кировском районе Петербурга горела крыша склада. Об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на в доме №47 на проспекте Стачек поступило спасателям в 14:05 часов. Горела кровля на одноэтажном складе. Площадь возгорания – 100 кв.м.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 14:30 часов. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовало 15 единиц техники и 75 спасателей.

Отметим, по соседнему адресу находится Кировский завод – проспект Стачек дом №47. Там в начале года произошел пожар. Из-за этого участок Западного скоростного диаметра черным дымом. Добавим, ранее в четверг горела храм-церковь в Красносельском районе.