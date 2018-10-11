Все новости

11.10.18 / 15:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Кировском районе Петербурга горела крыша склада

Пострадавших нет

В Кировском районе Петербурга горела крыша склада. Об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на в доме №47 на проспекте Стачек поступило спасателям в 14:05 часов. Горела кровля на одноэтажном складе. Площадь возгорания – 100 кв.м.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 14:30 часов. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовало 15 единиц техники и 75 спасателей.

Отметим, по соседнему адресу находится Кировский завод – проспект Стачек дом №47. Там в начале года произошел пожар. Из-за этого участок Западного скоростного диаметра черным дымом. Добавим, ранее в четверг горела храм-церковь в Красносельском районе.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.