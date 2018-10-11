Губернатор Забайкалья Наталья Жданова решила покинуть пост Решение обосновано «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами»

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила уйти в отставку. Ее заявление в четверг опубликовано на сайте краевого правительства.

В своем заявлении Жданова отметила, что ее решение обосновано «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами». Она подчеркнула, что оно не связано с «предположениями и слухами», а также с «критикой и нападками» на нее.

Кто заменит Жданову пока не сообщается. По данным ТАСС, в начале октября она ушла в отпуск. Исполняющим обязанности губернатора стал первый вице-премьер региона Александр Кулаков.

Добавим, президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Жданову врио губернатора Забайкальского края в феврале 2016 года. Это произошло после того, как ее предшественник Константин Ильковский досрочно ушел в отставку. В сентябре Жданова победила на губернаторских выборах, набрав 54% голосов. Вместе с тем на выборах в Законодательное собрание в Забайкалье список «Единой России» набрал только 28,3% голосов против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР.