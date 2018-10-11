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11.10.18 / 21:05 Новости / Россия и мир

Отставки губернаторов, налоговые льготы и «Союз». Итоги четверга

Губернаторы Курской области, Башкирии и Забайкалья решили покинуть свои посты. Госдума приняла закон о сохранении налоговых льгот для предпенсионеров. Внешний долг России сократился на 9,8%. А в Казахстане после запуска корабля «Союз» ракете пришлось совершить аварийную посадку.

Коллаж АБН

Губернатор Забайкалья решила покинуть свой пост. Наталья Жданова обосновала свое решение «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».

Позже с аналогичным заявлением выступил губернатор Курской области. «Развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя», — отметил Александр Михайлов, который возглавлял область с 2000 года.

Следом в отставку подал глава Башкирии. Рустэм Хамитов также сообщил, что не собирается участвовать в следующих региональных выборах.

Госдума приняла закон о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста. Льготы на уплату налога на недвижимость и земельного налога сохранят для женщин по достижении 55 лет и для мужчин по достижении 60 лет.

С начала 2018 года внешний долг России сократился на 9,8%. Теперь показатель составляет $467,1 млрд.

При запуске корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация, в результате которой сработала система аварийного спасения, и корабль приземлился в Казахстане. Сообщается, что экипаж не пострадал.

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