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11.10.18 / 20:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Алина Кабаева защитила в Петербурге диссертацию

Защита прошла успешно

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева защитила в Национальном государственном университете физической культуры им. П.Ф. Лесгафта диссертацию. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе университета.

Сообщается, что защита прошла успешно. Решение о присвоении кандидатской степени опубликуют позже. Диссертация была на тему «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».

Отметим, Алина Кабаева получила золото Олимпиады в 2004 году в индивидуальном многоборье. Также она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира и пять раз абсолютной чемпионкой Европы. В университете им. Лесгафта спортсменка получила высшее образование в 2009 году.

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