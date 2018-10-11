Кандидат от КПРФ рассказал о плане действий в случае снятия с выборов в Хакасии Он считает, что законных оснований для снятия его кандидатуры нет

Штаб кандидата в руководители Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова подал в Верховный суд республики заявление об отмене постановления регионального избиркома, который решил аннулировать регистрацию Коновалова на выборах. Об этом сам Коновалов рассказал в четверг РБК.

Он считает, что позиция избиркома Хакасии противоречит законодательству. Коновалов также отметил, что ведомство пропустило сроки, в которые могло оспорить регистрацию кандидата, – 10 дней с момента регистрации.

В то же время кандидат от КПРФ подчеркнул, что постановление регионального избиркома об отмене его регистрации не вступило в силу. В настоящее время дата суда по ходатайствам как избиркома, так и штаба Коновалова не назначена, указывает РБК.

Ранее стало известно, что прокуратура Хакасии направила в избирком региона представление, в котором указала на ошибки при регистрации Коновалова кандидатом на второй тур выборов. В частности, в документе говорилось о неверном названии избирательного объединения, выдвинувшего Коновалова. Кроме того, документы партийной конференции не были заверены подписью главы регионального отделения партии, пишет издание.

В результате, избирком республики согласился с прокуратурой и обратился в Верховный суд Хакасии. Ведомство требует снять кандидатуру Коновалова с выборов.