Меценатов года традиционно объявят на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме

15 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной общенациональной премии «Меценат года», учрежденной Министерством культуры Российской Федерации. В этом году премия вручается в юбилейный, пятый раз. Церемония традиционно пройдет в Мраморном зале Российского этнографического музея. В этот вечер в одном месте соберутся крупные бизнесмены, представители органов власти, лидеры мнений и непосредственные герои церемонии – благотворители и филантропы.

В этом году премия «Меценат года» впервые будет вручаться в шести номинациях: «Сохранение культурной инфраструктуры в регионах России», «Сохранение объектов культурного наследия», «Поддержка культуры села», «Сохранение и развитие национальных культур и народного творчества», «Поддержка талантливых детей и приобщение молодежи к историко-культурному наследию России», а также «Цифровизация в культурной сфере».

Звание «Меценат года» присуждается выдающимся филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России, музеям, театрам, выставочным центрам и другим объектам. За годы своего существования лауреатами премии становились Руслан Байрамов, Алишер Усманов, Сергей Адоньев и Владимир Евтушенков. В числе номинантов этого года – благотворители, представляющие более 20 регионов России. В настоящее время экспертным советом премии ведется работа по финальному отбору проектов по всем номинациям.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Северной столице с 15 по 17 ноября. Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной общенациональной премии «Меценат года» станет центральным мероприятием на Деловой площадке в Российском этнографическом музее. Гостями мероприятия станут известные благотворители, представители фондов и организаций сферы культуры, крупные предприниматели и компании, ведущие активную деятельность в рамках социальной ответственности. Официальным партнером церемонии в этом году выступит международный цифровой сервис учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n’RIS.