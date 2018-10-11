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11.10.18 / 10:40 Новости / Россия и мир

«Мегафон» объявил о смене гендиректора

Место Сергея Солдатенкова, вероятно, займет Геворк Вермишян

Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков покидает компанию ранее срока истечения контракта. Об этом в пресс-службе «Мегафона» сообщили в четверг.

Уточняется, что совет директоров оператора выдвинул на должность гендиректора Геворка Вермишяна, который ранее был исполнительным директором компании. Это предложение рассмотрят на общем собрании акционеров 13 ноября.

Добавим, Сергей Солдатенков пришел в «Мегафон» в 2003 году и возглавлял компанию до 2012 года. В 2016 году, после перерыва, он снова стал гендиректором.

Должность исполнительного директора была возвращена в «Мегафон» в прошлом году. Ее занял Геворк Вермишян, который до этого был финансовым директором. Он стал курировать операционную деятельность и исполнение стратегии компании, напоминает «Коммерсантъ». В свою очередь гендиректор «Мегафона» работал с акционерами оператора, органами власти, силовыми структурами, а также занимался организационным развитием.

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  1. Oleg-sg 11.10.2018 at 11:34 - Reply

    ФСБ отзывает резидента? Прикольно, отдают «телеграф» гражданским. К; чему бы?

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