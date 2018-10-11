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11.10.18 / 11:35 Новости / Россия и мир

Минфин США: Санкции против «Русала» направлены лично на Олега Дерипаску

Это было «хорошо продуманное решение»

Фото АБН

Санкции в отношении российского производителя алюминия «Русал» вводились не против компании, в против ее главы Олега Дерипаски. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает в четверг Bloomberg.

Цель ограничительных мер – «изменить поведение», приводит слова министра ТАСС. При этом Мнучин отметил, что Минфин тщательно продумал этот шаг и обсуждал его с другими ведомствами, таким образом, введение санкций стало «хорошо продуманным решением».

Напомним, США объявили о санкциях в отношении ряда российских бизнесменов в апреле. В их числе оказался Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, в частности, «Русал» и En+. Ранее Bloomberg передавал, что бизнесмен может передать часть принадлежащих ему акций En+ в слепой траст под управлением американского банка. Якобы это обсуждается в рамках переговоров о снятии санкций.

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