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11.10.18 / 12:23 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Морской вокзал Петербурга эвакуировали

Из-за чемодана с проводами

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

Здание Морского вокзала Петербурга эвакуировали. Об этом в четверг сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

В здании обнаружили чемодан с проводами, заявил очевидец. Он уточнил, что всех эвакуировали и попросили отойти подальше от здания. Кроме этого, на вокзал не пускают пассажиров парома «Принцесса Анастасия» с 9:00 часов.

Отметим, ранее здание Морского вокзала горело. Это произошло в конце сентября. Из здания эвакуировали 33 человека. По данным МЧС, причина возгорания – оплавление проводки.

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