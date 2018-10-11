Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс МосБиржи - 2 366,47, РТС - 1 124,08

Торги на Московской бирже в четверг закрылись на понижении. Индекс МосБиржи потерял 2,12% и составил 2 366,47 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,69% до 1 124,08 пунктов.

Как отмечает Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари», в лидерах падения оказались акции «Татнефти» и «ТГК-1». А вырасти на падающем рынке удалось акциям «Полюса» и «Полиметалла». Добавим, в США в среду индексы обвалились более чем на 3% на фоне торговой войны с Китаем, повышения ставок и тревожной ситуации на долговом рынке США. Также индексы упали и на китайских площадках.