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11.10.18 / 19:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс МосБиржи - 2 366,47, РТС - 1 124,08

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги на Московской бирже в четверг закрылись на понижении. Индекс МосБиржи потерял 2,12% и составил 2 366,47 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,69% до 1 124,08 пунктов.

Как отмечает Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари», в лидерах падения оказались акции «Татнефти» и «ТГК-1». А вырасти на падающем рынке удалось акциям «Полюса» и «Полиметалла». Добавим, в США в среду индексы обвалились более чем на 3% на фоне торговой войны с Китаем, повышения ставок и тревожной ситуации на долговом рынке США. Также индексы упали и на китайских площадках.

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