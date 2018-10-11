Госдума приняла закон о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста Для женщин старше 55 лет и мужчин – 60 лет

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о сохранении пенсионных льгот по уплате некоторых налогов для женщин по достижении 55 лет и мужчин по достижении 60 лет. Решение было принято в четверг.

Речь идет о льготах на уплату налога на недвижимость и земельного налога. Таким образом, россияне получат льготы за пять лет до выхода на пенсию.

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Предполагается, что это будет происходить поэтапно с 2019 года. В результате, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет (в настоящий момент 55 лет), а мужчины – в 65 лет (пока 60 лет).