ГАТИ Петербурга выдала разрешение на установку памятника Михаилу Дудину На Большой Посадской улице

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала разрешение на установку памятника поэту Михаилу Дудину. Об этом ведомство сообщило в четверг.

Там уточнили, что памятник установят в сквере на Большой Посадской улице между домами №6, №8 и №10. Его должны поставить до 30 апреля следующего года. Заказчик – администрация Петроградского районе города.

Отметим, Михаил Дудин был поэтом, журналистом и переводчиков. Он умер в 1993 году в Петербурге. В честь Дудина в Петербурге названа улица. Она находится на севере города рядом со станцией метро «Парнас».