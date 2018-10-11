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11.10.18 / 17:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГАТИ Петербурга выдала разрешение на установку памятника Михаилу Дудину

На Большой Посадской улице

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала разрешение на установку памятника поэту Михаилу Дудину. Об этом ведомство сообщило в четверг.

Там уточнили, что памятник установят в сквере на Большой Посадской улице между домами №6, №8 и №10. Его должны поставить до 30 апреля следующего года. Заказчик – администрация Петроградского районе города.

Отметим, Михаил Дудин был поэтом, журналистом и переводчиков. Он умер в 1993 году в Петербурге. В честь Дудина в Петербурге названа улица. Она находится на севере города рядом со станцией метро «Парнас».

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