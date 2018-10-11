Петербург оказался на втором месте рейтинга систем теплоснабжения За год Петербург поднялся на три строчки

Петербург занял второе место в рейтинге эффективности систем теплоснабжения среди регионов РФ. Об этом в четверг сообщили в комитете по энергетике.

За год Петербург поднялся на три строчки – в прошлом году он занимал пятое место. На первом месте оказалась Москва, а на третьем – Татарстан. В первую пятерку также вошли ХМАО и Липецкая область.

Напомним, впервые результаты рейтинга эффективности теплоснабжения регионов Минэнерго представило в прошлом году. В рейтинге участвуют 85 субъектов России. При оценке используют такие критерии, как ежегодное обновление схем теплоснабжения, удельный расход ресурсов, динамика удельного расхода ТЭР, доля современных труб, количество аварий на единицу длины и другие.

Напомним, Петербург занял первое место в рейтинге работы государственных жилищных инспекций. При этом в лидерах оказались еще 12 субъектов РФ. Среди них Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Брянская, Воронежская и Амурская области.