Петербург проведет четверг с туманом и без дождей Температура воздуха – до +14

В четверг утром в Петербурге ожидается слабый туман, а день пройдет без дождей. Об этом свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, днем в четверг будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +12…+14 градусов. Ветер будет дуть западных направлений, слабый.

Добавим, в Ленобласти в четверг также будет облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Осадков не ожидается.