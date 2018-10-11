Профицит бюджета РФ составил 3,5% с начала года Или 2 трлн 548 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2018 года исполнен с профицитом 3,5% ВВП. Об этом в четверг сообщили в министерстве финансов.

В денежном выражении профицит составил 2 трлн 548 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составил 0,5% ВВП или 300 млрд рублей.

Доходы бюджета с января текущего года достигли 13,9 трлн рублей, а расходы – 11,4 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы составили более 6 трлн рублей, а ненефтегазовые – более 7 трлн рублей.

Отметим, в законе о бюджете на текущий год предусмотрен дефицит 1,3% ВВП. При этом министр финансов Антон Силуанов полагает, что бюджет будет исполнен с профицитом.