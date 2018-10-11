Путин поручил поддержать бюджеты регионов в связи с ростом цен на топливо

Президент РФ Владимир Путин поручил решить проблему выпадающих доходов бюджетов регионов из-за роста цен на топливо. Об этом он сообщил в четверг на совещании с членами Кабмина.
Как передает ТАСС, глава РФ подчеркнул, что этот вопрос нужно решить оперативно. «23 млрд рублей это деньги не маленькие, мы с вами понимаем, сколько бы это ни стоило, мы людей же не можем оставить без тепла», — отметил он.
Отметим, с докладом по подготовке к отопительному сезону выступил глава Минстроя Владимир Якушев. По его словам, в 2018 году из-за роста цен на мазут и уголь сумма выпадающих доходов из бюджетов регионов составляет около 23 млрд рублей.
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