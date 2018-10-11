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11.10.18 / 11:56 Новости / Россия и мир

Пять российских компаний вошли в топ-500 работодателей мира по версии Forbes

Первую строчку рейтинга занимает Alphabet

Фото АБН

Пять российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей мира по версии журнала Forbes. Об этом стало известно накануне.

Выше всех в списке расположилась Московская биржа, которая заняла 117 строчку. Следом идут «Сургутнефтегаз» (167 место), Объединенная авиастроительная корпорация (278 место) и «Аэрофлот» (341 место). Замыкает «российский» список «Лукойл», который находится на 450 строчке.

Возглавляет рейтинг второй год подряд Alphabet (материнская компания Google). Второе место занял Microsoft, а третьей стала Apple. В первую десятку перечня Forbes также вошли Walt Disney, Amazon, нефтегазовая CNOOC, биотехнологическая компания Celgene, тайский Kasikornbank и два автопроизводителя из Германии — Daimler и BMW.

Добавим, ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших американцев. Список возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Он занял эту строчку вместо Билла Гейтса.

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