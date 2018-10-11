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11.10.18 / 18:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Росстат зафиксировал небольшой рост цен на бензин

На 0,1% к предыдущему отчетному периоду

Потребительские цены на бензин в октябре незначительно повысились. Такие данные в четверг приводит Росстат.

С 1 по 7 октября цены на бензин в России повысились на 0,1% к предыдущему отчетному периоду. Ранее в течение нескольких недель цены на бензин не менялись в процентном отношении. По данным на 8 октября, средняя потребительская цена на бензин выросла на 4 копейки и составила 43,28 рубля. Больше всего цены выросли в Иркутске. Снижение цен зафиксировали во Владикавказе.

Напомним, в августе Российский топливный союз предупредил о росте цен на бензин в 2019 году. Сообщалось, что цены могут вырасти до 10%, что в рублевом эквиваленте составляет 4,5 рубля за литр.

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