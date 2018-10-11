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11.10.18 / 18:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд дал 4,5 года колонии общего режима директору международного центра Аграрного университета

В общем он должен провести в колонии 5,5 лет

Пушкинский районный суд Петербурга дал 4,5 года колонии общего режима директору международного центра Аграрного университета Дмитрию Кравцову. Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщила в четверг.

Кравцова признали виновным в получении взятки в $300 за оформление академического отпуска, который должен оформляться бесплатно. Также обвиняемый получил от пяти студентов различные суммы, общий объем которых составил 270 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что Кравцов признал вину и раскаялся. В общей сложности он должен провести в колонии 5,5 лет с учетом другого приговора.

Речь идет приговоре от Пушкинского районного суда 12 октября прошлого года. Тогда суд дал Кравцову 3 года в исправительной колонии общего режима за получение взятки. Кроме этого, под следствием находятся другие сотрудники Аграрного университета. В частности, против декан юридического факультета.

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