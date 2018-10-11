Комитет имущественных отношений Петербурга увеличил период торговли корюшкой До 31 мая

Комитет имущественных отношений Петербурга увеличил период торговли корюшкой. Об этом ведомство сообщило в четверг.

Речь идет о размещении сезонных НТО по продаже корюшки. Период увеличен до конца мая. Теперь разрешенный период длится с 15 апреля по 31 мая.

Напомним, ранее торговля корюшкой была разрешена до 15 мая. Добавим, в честь корюшки в Петербурге ежегодно проводят одноименный праздник. В текущем году он прошел 12 и 13 мая. «Праздник корюшки» возглавил рейтинг лучших гастрономических событий мая.