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11.10.18 / 12:06 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комитет имущественных отношений Петербурга увеличил период торговли корюшкой

До 31 мая

Комитет имущественных отношений Петербурга увеличил период торговли корюшкой. Об этом ведомство сообщило в четверг.

Речь идет о размещении сезонных НТО по продаже корюшки. Период увеличен до конца мая. Теперь разрешенный период длится с 15 апреля по 31 мая.

Напомним, ранее торговля корюшкой была разрешена до 15 мая. Добавим, в честь корюшки в Петербурге ежегодно проводят одноименный праздник. В текущем году он прошел 12 и 13 мая. «Праздник корюшки» возглавил рейтинг лучших гастрономических событий мая.

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