В Петербурге с пятницы ограничат движение в центре города И на других улицах

С 23:00 12 октября до 05:00 15 октября в Петербурге ограничат движение транспорта по Адмиралтейсому проспекту у Невского проспекта. Об этом накануне сообщили в ГАТИ.

Кроме того, до 20:00 15 октября ограничивается движение транспорта по Гренадерскому мосту. А вот 13-14 октября движение будет затруднено по Кирочной улице от переулка Радищева до улицы Маяковского.

На этот же срок ограничат движение транспорта по Петровскому проспекту от Петровской площади до Ремесленной улицы. В противоположном направлении ограничения введут 27-28 октября.

Помимо этого, 13-14 октября из-за ограничений пробки могут образоваться по Октябрьской набережной у дома 54. На этот же срок ограничивается движение транспорта по Шафировскому проспекту у дома 17. В обоих случаях специалисты заменят ограждение.

Также с 13 октября продолжит действовать закрытие движения транспорта по боковому проезду, четной стороне проспекта Славы от Бухарестской до Будапештской улицы. Ограничения обещают снять 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в Петербурге движение ограничат на кольцевой автодороге. Речь идет об участке между развязками ЗСД и Приморским шоссе. Ограничения будут действовать с 10 по 18 октября.