Внешний долг России сократился на 9,8% с начала года Показатель составляет $467,1 млрд

С начала 2018 года внешний долг России сократился на 9,8%, или на $51 млрд. Об этом в четверг сообщили в Центробанке РФ.

По предварительной оценке регулятора, на 1 октября показатель составил $467,1 млрд. В ЦБ отметили, что снижение задолженности произошло, в основном, в результате сокращения внешних долгов частного сектора.

Добавим, по данным на 1 января 2018 года, внешний долг России составлял порядка $529,1 млрд. Это на 2,9% больше в годовом выражении.