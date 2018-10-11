Все новости

11.10.18 / 16:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Внешний долг России сократился на 9,8% с начала года

Показатель составляет $467,1 млрд

Фото АБН

С начала 2018 года внешний долг России сократился на 9,8%, или на $51 млрд. Об этом в четверг сообщили в Центробанке РФ.

По предварительной оценке регулятора, на 1 октября показатель составил $467,1 млрд. В ЦБ отметили, что снижение задолженности произошло, в основном, в результате сокращения внешних долгов частного сектора.

Добавим, по данным на 1 января 2018 года, внешний долг России составлял порядка $529,1 млрд. Это на 2,9% больше в годовом выражении.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.