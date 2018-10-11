Путин назначил врио губернаторов Курской области и Башкирии Их предшественники подали в отставку в четверг

Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернаторов Курской области и Башкирии. Об этом четверг сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Курской области временно исполняющим обязанности губернатора стал Роман Старовойтов. Врио главы Башкирии назначили Хабирова Радия, передает РИА «Новости».

Напомним, губернатор Курской области Александр Михайлов, который возглавлял область с 2000 года, подал в отставку в четверг. Он сказал, что «развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя». Следом в отставку подал глава Башкирии. Рустэм Хамитов также сообщил, что не собирается участвовать в следующих региональных выборах.