Албин выразил возмущение по поводу сноса флигеля «Дома Долгоруковых» Флигель демонтировали, несмотря на ранее достигнутые договоренности

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин выразил возмущение по поводу сноса исторического флигеля «Дома Долгоруковых» на Васильевском острове. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе вице-губернатора.

В пятницу, 12 октября, ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» и ФГУБН Институт океанологии им. Ширшова, нарушив ранее достигнутые договоренности, полностью демонтировали дворовый флигель на ул. Репина. Албин заявил, что несоблюдение договоренностей вызвали недоумение и возмущение. «Вооружившись «буквой закона», хозяева объекта похозяйничали, как варвары V века в Риме», — сказал он.

Напомним, договоренности были достигнуты в конце августа. На встрече вице-губернатора Игоря Албина с градозащитной группой Александра Сокурова было решено остановить снос флигеля. Тогда Албин сообщал, что необходимо найти способы разобрать аварийные конструкции, сохранив исторически значимый объект.