Археологи нашли четыре подземных помещения в Выборгском замке Из-под земли достают ядра, монеты и предметы кухонной утвари

Археологи Института истории материальной культуры РАН открыли на глубине 5-8 метров три пороховых погреба на Южном валу и еще один — на Крепостном валу Замкового острова в Выборге Ленобласти. Об этом накануне рассказали в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ.

Кроме того, специалисты достают из-под земли ядра, фрагменты пуль, мушкетов и стрел, предметы кухонной утвари, монеты. В будущем Выборгский объединенный музей-заповедник планирует выставить найденные предметы в музейных залах, а открытые подземные помещения сделать доступными для туристов, уточнили в пресс-службе.

После завершения археологических исследований специалисты проведут историко-культурную экспертизу. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о включении подземелий Выборгского замка в реестр памятников истории и культуры.

Добавим, археологические работы на Южном бастионе и Крепостном валу Замкового острова проводятся в преддверии реставрации объектов культурного наследия. Средства на проект были выделены в рамках программы «Культура России 2012-2018». Объем финансирования составляет около 15 млн рублей. Ожидается, что работы завершат в конце ноября 2018 года.