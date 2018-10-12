«АвтоВАЗ» сменил вице-президента по качеству Им стал Ксавье Эжер

«АвтоВАЗ» сменил вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Ранее занимавший эту должность Дмитрий Михайлов вернулся в Nissan. Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис пожелал ему успехов в «родной компании».

Место вице-президента по качеству занял Ксавье Эжер. По словам Каракатзаниса, Эжер глубоко понимает стоящие перед его подразделением задачи.

Отметим, ранее в текущем году сменился президент компании. С июня пост занимает Ив Каракатзанис. Ранее президентов «АвтоВАЗа» был Николя Мор. Он занял этот пост в 2016 году.