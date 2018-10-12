Все новости

12.10.18 / 13:15 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ограничат движение транспорта в связи с киносъемками

На некоторых улицах перекроют проезд и запретят парковку

В Петербурге ограничат движение транспорта в связи с проведением съемок художественного фильма. Об этом в пятницу сообщает КРТИ.

Съемки проводит ЗАО «Твин Медиа». С 17:00 16 октября до 08:00 17 октября движение перекроют на участке по Кирилловской ул. На сутки с 12:00 17 октября – на участке Английского пр. С 20:00 20 октября до 08:00 21 октября движение перекроют по участкам наб. реки Фонтанки. А с 15:00 21 октября до 07:00 22 октября по Инженернойя ул. – от Садовой ул. до пл. Белинского, Кленовая ул. от Замковой ул. до Манежной пл.

Добавим, также 13, 14 и 18 октября будет введен запрет парковки на некоторых улицах в центре Петербурга. С подробной схемой ограничений движения транспорта можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.