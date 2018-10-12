В Петербурге ограничат движение транспорта в связи с киносъемками На некоторых улицах перекроют проезд и запретят парковку

В Петербурге ограничат движение транспорта в связи с проведением съемок художественного фильма. Об этом в пятницу сообщает КРТИ.

Съемки проводит ЗАО «Твин Медиа». С 17:00 16 октября до 08:00 17 октября движение перекроют на участке по Кирилловской ул. На сутки с 12:00 17 октября – на участке Английского пр. С 20:00 20 октября до 08:00 21 октября движение перекроют по участкам наб. реки Фонтанки. А с 15:00 21 октября до 07:00 22 октября по Инженернойя ул. – от Садовой ул. до пл. Белинского, Кленовая ул. от Замковой ул. до Манежной пл.

Добавим, также 13, 14 и 18 октября будет введен запрет парковки на некоторых улицах в центре Петербурга. С подробной схемой ограничений движения транспорта можно ознакомиться на сайте КРТИ.