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12.10.18 / 20:25 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд отказал активистам в споре о строительстве дворца бракосочетаний на Малоохтинском проспекте

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Фото: Google Map

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал активистам Татьяне Красавиной и Павлу Шапчицу в удовлетворении иска к комитету по градостроительству и архитектуре (КГА), комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Службе государственного строительного надзора и экспертизы. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Истцы требовали признать недействительным распоряжение КГА от 2015 года об утверждении Градостроительного плана земельного участка на Малоохтинском проспекте, на котором планируется строительство МФЦ «Невский дворец бракосочетания». Также активисты оспаривали заключение КГИОП от 2017 года о соответствии эскизного проекта и соответствующее разрешение на строительство.

Напомним, Госстройнадзор Петербурга разрешил построить дворец бракосочетаний на полуострове в створе Таллинской улицы (полуостров «Рожок») в июле этого года. Инициатором строительства многофункционального центра выступило ООО «Инвест Групп». Активисты считают, что проект не подходит к окружающей застройке, а само здание может не поместиться на участке.

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