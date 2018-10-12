Ключевая ставка, Alibaba и водительские права. Итоги пятницы

Центробанк РФ пока не видит причин менять ключевую ставку. Правительство РФ обязало водителей оплачивать все штрафы для возврата прав. Также в пятницу стало известно, что россияне стали больше тратить в магазинах. Тем временем Alibaba начала переговоры по поставке в Китай российских товаров, а у «ПИР банка» отозвали лицензию.

Центробанк РФ пока не видит причин менять ключевую ставку. Снижение ставки регулятор считает маловероятным, а вот повышение допускает.

Alibaba начала переговоры по поставке в Китай российских товаров. Компания планирует закупаться у 30 поставщиков.

Правительство РФ обязало водителей оплачивать все штрафы для возврата прав. Также автомобилисты должны сдать экзамен на знание ПДД.

ЦБ отозвал лицензию у «ПИР банка». Регулятор за последний год четырежды применял в отношении кредитной организации надзорные действия.

Россияне стали больше тратить в магазинах. По данным «Ромир», средний чек за один поход в магазин в сентябре вырос на 4,8% с августа.