Суд оставил под домашним арестом Дмитрия Костыгина До ноября

Смольнинский районный суд Петербурга продлил домашний арест акционеру «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения продлена до 12 ноября этого года. Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства, добавили в пресс-службе.

Сторона защиты сообщила, что намерена обжаловать решение суда и считает продление следствия злоупотреблением права. Адвокат Костыгина Константин Добрынин отметил, что срок следствия истекал 14 октября. «С точки зрения процедуры они не могли его продлевать и должны были выпускать Костыгина. Доводы о наличии другого гражданства несостоятельны (…) Вполне можно было бы ограничиться подпиской о невыезде. Но следствие решило обойти уголовно-процессуальный кодекс», — подчеркнул Добрынин.

Адвокат добавил, что дело вернули на доследование. Это, по его мнению, «процессуальная уловка», чтобы «оставить Костыгина под домашним арестом». «Основная задача — как можно быстрее разобраться, что преступления не было, а есть корпоративный конфликт между группой акционеров, на который наложились гражданско-правовые требования Сбербанка», — отметил Константин Добрынин.

Напомним, Дмитрий Костыгин находится под домашним арестом с осени прошлого года. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования (ч.4 ст.159.1 УК РФ). Следствие полагает, что в 2016 году Костыгину удалось получить кредит на 1 млрд рублей в Сбербанке. При этом предприниматель якобы скрыл истинное финансовое состояние компании.