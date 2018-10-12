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12.10.18 / 18:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд оставил под домашним арестом Дмитрия Костыгина

До ноября

Смольнинский районный суд Петербурга продлил домашний арест акционеру «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения продлена до 12 ноября этого года. Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства, добавили в пресс-службе.

Сторона защиты сообщила, что намерена обжаловать решение суда и считает продление следствия злоупотреблением права. Адвокат Костыгина Константин Добрынин отметил, что срок следствия истекал 14 октября. «С точки зрения процедуры они не могли его продлевать и должны были выпускать Костыгина. Доводы о наличии другого гражданства несостоятельны (…) Вполне можно было бы ограничиться подпиской о невыезде. Но следствие решило обойти уголовно-процессуальный кодекс», — подчеркнул Добрынин.

Адвокат добавил, что дело вернули на доследование. Это, по его мнению, «процессуальная уловка», чтобы «оставить Костыгина под домашним арестом». «Основная задача —  как можно быстрее разобраться, что преступления не было, а есть корпоративный конфликт между группой  акционеров, на который наложились гражданско-правовые требования Сбербанка», — отметил Константин Добрынин.

Напомним, Дмитрий Костыгин находится под домашним арестом с осени прошлого года. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования (ч.4 ст.159.1 УК РФ). Следствие полагает, что в 2016 году Костыгину удалось получить кредит на 1 млрд рублей в Сбербанке. При этом предприниматель якобы скрыл истинное финансовое состояние компании.

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