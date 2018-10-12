Синоптики пообещали Ленобласти «летние» выходные без дождей Воздух прогреется до +17

На выходных, 13 и 14 октября, в Ленинградской области ожидается «бабье лето» — температура воздуха днем составит +12…+17 градусов. Об этом в пятницу свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, ночью и в утренние часы в регионе будет местами туман. При этом днем дождей не ожидается. Ветер может усилиться до 3-8 м/с, предупреждают специалисты.

В Петербурге тем временем на выходных будет переменная облачность. По информации Северо-Западного УГМС, воздух прогреется до +13…+16 градусов. Ночью и утром в городе также ожидается туман, а днем без осадков.