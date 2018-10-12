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12.10.18 / 18:31 Новости / Петербург и Ленобласть

Маскароны на доме Бенуа очистили от гипса

КГИОП обратился в полицию

фото: администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Специалисты ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района» восстановили декоративные элементы на доме Бенуа. Об этом в пятницу сообщили в районной администрации.

Маскароны на фасаде дома по ул. Римского Корсакова очистили от гипса. Ранее они пострадали от рук вандалов. КГИОП обратился в полицию по поводу повреждения неизвестными объекта культурного наследия.

Добавим, в пятницу ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» и ФГУБН Институт океанологии им. Ширшова, нарушив ранее достигнутые договоренности, полностью демонтировали дворовый флигель на ул. Репина. Вице-губернатор Игорь Албин выразил возмущение по этому поводу. «Вооружившись «буквой закона», хозяева объекта похозяйничали, как варвары V века в Риме», — сказал он. Договоренности о сохранении исторического флигеля были достигнуты в конце августа.

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