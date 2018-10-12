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12.10.18 / 19:12 Новости / Россия и мир / Рынки

Индексы МосБиржи и РТС завершили торги в плюсе

Рублевый индекс - 2403,02; долларовый - 1141,35

биржа

Фото АБН

В пятницу торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индексы МосБиржи и РТС прибавили к закрытию по 1,54%. В результате, рублевый индекс составил 2403,02 пунктов, а долларовый индекс остановился на 1141,35 пунктах.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отмечает, что в лидерах роста акции «Сбербанка» и привилегированные акции «Башнефти». Обычные бумаги нефтяной компании, наоборот, в лидерах продаж наряду с акциями «АЛРОСА».

Между тем, в конце дня на бирже за один доллар предлагают 66,1 рублей за один евро – 76,4 рублей. Ксения Юдаева в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка заявила, что поводов для снижения ключевой процентной ставки в России нет, а совсем наоборот могут появиться причины для ее дальнейшего повышения. Из этого можно сделать вывод, что в рублевых парах вероятна волатильность. «Но не наследующей неделе, так как начало налогового периода может поддержать российскую валюту», — считает аналитик. По ее словам, если за выходные не случится «нечто», то в понедельник российский рынок может открыться в «зеленой» зоне.

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