Дрозденко поручил начать строительство моста в Киришах до конца 2019 года Проект могут реализовать по концессии

В правительстве Ленинградской области обсудили возможность строительства моста через реку Волхов в Киришах в рамках концессионного соглашения, соответствующее предложение ранее поступило от потенциального инвестора. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе правительства региона.

В частности, власти рассмотрели варианты строительства с софинансированием и без софинасирования из бюджета на этапе строительства, а также с разными сроками последующей эксплуатации компанией-инвестором. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что проект – стратегический для города, а концессия – один из возможных вариантов его реализации.

В результате, глава региона дал месяц представителям строительного и финансового блоков на изучение предложения инвесторов, а также анализ вариантов строительства с использованием заемных средств и средств федерального и областного бюджетов. Также Дрозденко распорядился, чтобы строительство моста началось до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что в октябре в Киришах начнется строительство нового причала. Он будет рассчитан на двухпалубные теплоходы вместимостью до 200 пассажиров и, как ожидается, заработает к началу навигации в 2019 году. Стоимость проекта оценивается в 50 млн рублей.