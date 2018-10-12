В Петербурге построят более 300 остановок за два года Всего нужно установить 566 остановок

Согласно плану Смольного, до середины 2020 года в Петербурге должно появиться 306 новых остановок. Об этом в пятницу сообщили в городской администрации.

В Смольном прошло совещание по этому вопросу под руководством вице-губернатора Игоря Албина. На территории города в настоящее время необходимо установить 566 новых остановок. При этом по 52 адресам требуется также обустроить пешеходных переход, а по 95 адресам нужно обустроить только посадочную площадку.

Напомним, ранее Албин предложил перенести дискуссию по новому музею Достоевского. По его словам, осталось много сомнений, и руководство Центрального района должно знать мнение местных жителей по этой проблеме.