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12.10.18 / 14:06 Новости / Петербург и Ленобласть

На полигоне «Красный Бор» построят стену для защиты от стоков

К строительству приступят в 2020 году

красный бор

Коллаж АБН

На полигоне «Красный Бор» планируют построить стену в грунте, чтобы предотвратить стоки в водные объекты. Об этом в пятницу сообщили в комитете по природопользованию.

Проект стены предложил гендиректор ГУП «Водоканал Петербурга» Евгений Целиков на совещании 11 октября. Полигон планируют рекультивировать – сообщается, что к настоящему моменту его привели в безаварийное состояние, и полигон готов к осенне-зимнему периоду. Проектную документацию по строительству стены намерены разработать до 2019 года, а к строительству приступят в 2020 году.

Отметим, «Красный Бор» — крупнейший полигон для утилизации опасных отходов, который находится в Тосненском районе Ленобласти. Городские власти планируют рекультивировать полигон, в частности, за счет средств федерального бюджета.

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