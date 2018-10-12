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12.10.18 / 18:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов: Россия обсудит вопрос рефинансирования долга Беларуси на $630 млн

Минск запрашивал $1 млрд

Россия планирует обсудить вопрос кредитования Беларуси на рефинансирование погашения долга перед Москвой в 2019 году. Об этом в пятницу заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, речь идет о сумме порядка $630 млн, цитирует ТАСС. Министр добавил, что Беларусь запрашивала $1 млрд, однако он включает все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). Пока же Москва готова рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед Россией, уточнил Силуанов.

В июне этого года посол РФ в Беларуси Александр Суриков говорил, что общая задолженность республики перед Москвой составляет порядка $7,3-7,4 млрд. Тогда он подчеркивал, что долг «нормально обслуживается», передает «Интерфакс». «Он погашается в мере, как это записано в договоре», — отмечал Суриков.

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