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12.10.18 / 16:35 Новости / Россия и мир / Экономика

«Саратовские авиалинии» вернули деньги пассажирам за неиспользованные билеты

Около 368 млн рублей

«Саратовские авиалинии» вернули деньги пассажирам за неиспользованные билеты. Об этом авиакомпания сообщила в пятницу.

По состоянию на 11 октября, «Саратовские авиалинии» вернули деньги за более чем 54 тыс. билетов летнего периода текущего года. Общая сумма выплат составила около 368 млн рублей.

Напомним, «Саратовские авиалинии» лишились сертификата эксплантата 31 мая текущего года. Причина – многочисленные нарушения. Их выявили в результате проверки после крушения самолета, в ходе которого погиб 71 человек. В июне авиакомпания заявила, что вернула 100 млн рублей за билеты.

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