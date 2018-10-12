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12.10.18 / 12:49 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург займется просвещением россиян в Сербии

С 12 по 13 октября

В Сербии пройдет цикл культурно-просветительских акций «Петербургские встречи в Белграде». Об этом в пятницу сообщили в комитете по внешним связям.

Мероприятия пройдут с 12 по 13 октября. Для детей российских соотечественников в Белграде организуют мастер-классы по росписи. Также в рамках программы «Образование» там проведут тестирование по русскому языку. Кроме того, петербуржцы организуют мероприятия по направлению «Культурный обмен».

Отметим, организатором цикла мероприятий выступил комитет по внешним связям. Также проект поддержало посольство России и Российский центр науки и культуры в Сербии «Русский дом».

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