УФАС признало жалобу по «Фестивалю света» в Петербурге частично обоснованной Конкурс разрешили продолжить

УФАС рассмотрело жалобу на конкурс по организации «Фестиваля света» в Петербурге и признало ее частично обоснованной. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Управление признало, что один из пунктов конкурса не позволяет некоторым компаниям полноценно в нем участвовать. Однако по этому критерию всем участникам заказчик поставил одинаковые баллы, и оценка не повлияла на результат торгов. Поэтому комиссия УФАС решила не выдавать предписание и разрешила продолжить конкурс.

Напомним, УФАС приостановила конкурс 9 октября. Жалоба поступила от ЗАО «Волгобалт Медиа». Конкурс на организацию мероприятия проводит комитет по развитию туризма. Начальная цена контракта – 40 млн рублей.