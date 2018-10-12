Правительство РФ обязало водителей оплачивать все штрафы для возврата прав Автомобилисты все также должны сдать экзамен

Россияне, которых лишили водительских удостоверений, смогут вернуть их только после оплаты всех штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее постановление правительства РФ обнародовано в пятницу.

Согласно документу, водитель также должен будет заново сдать экзамен на знание ПДД. Кроме того, автомобилисту придется пройти медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством.

Весной этого года кабмин одобрил повышение пошлины на водительские права. Теперь за получение удостоверения россиянам придется заплатить не 2 тыс., а 3 тыс. рублей. Кроме того, вырос размер пошлины на регистрацию транспортного средства – с 800 рублей до 1,5 тыс. рублей.