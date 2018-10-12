Все новости

12.10.18 / 18:36 Новости / Общество / Россия и мир

Правительство РФ обязало водителей оплачивать все штрафы для возврата прав

Автомобилисты все также должны сдать экзамен

Россияне, которых лишили водительских удостоверений, смогут вернуть их только после оплаты всех штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее постановление правительства РФ обнародовано в пятницу.

Согласно документу, водитель также должен будет заново сдать экзамен на знание ПДД. Кроме того, автомобилисту придется пройти медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством.

Весной этого года кабмин одобрил повышение пошлины на водительские права. Теперь за получение удостоверения россиянам придется заплатить не 2 тыс., а 3 тыс. рублей. Кроме того, вырос размер пошлины на регистрацию транспортного средства – с 800 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,168 seconds.