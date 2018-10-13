Аграриям Приамурья выделили деньги на возмещение ущерба от паводка Около 400 млн рублей

Аграриям Приамурья выделили деньги на возмещение ущерба от паводка. Об этом в субботу сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Всего выделено около 400 млн рублей, передает ТАСС слова Орлова. Компенсацию получают те аграрии, кто полностью потерял урожай.

Напомним, в июле-августе в регионе прошли сильные дожди, которые привели к паводку. Пострадали посевы в 10 сельскохозяйственных районах. Приамурье попросило на компенсацию ущерба 1,5 млрд рублей. Также от паводков пострадал Приморский край.