Беглов поздравил петербуржцев с 300-летием Невского проспекта Это «главная артерия Петербурга»

Временно исполняющий обязанности Губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с 300-летием Невского проспекта. Об этом в субботу сообщили в администрации губернатора города.

Врио губернатора отметил, что Невский проспект остается «главной артерией Петербурга, музеем под открытым небом». Основная задача, сохранить это наследие для будущих поколений, считает Беглов. По его словам, для Петербурга и всех его жителей Невский проспект является знаковым местом.

Напомним, ранее в городе объявили голосование за логотип празднования 300-летий Невского проспекта. Оно проходило на сайте администрации города. Все желающие могли проголосовать за понравившийся логотип с 21 сентября по 1 октября. Победителем стал логотип, стилизованный пол табличку с названием улицы.