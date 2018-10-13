Все новости

13.10.18 / 10:49 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов поздравил петербуржцев с 300-летием Невского проспекта

Это «главная артерия Петербурга»

Фото АБН

Временно исполняющий обязанности Губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с 300-летием Невского проспекта. Об этом в субботу сообщили в администрации губернатора города.

Врио губернатора отметил, что Невский проспект остается «главной артерией Петербурга, музеем под открытым небом». Основная задача, сохранить это наследие для будущих поколений, считает Беглов. По его словам, для Петербурга и всех его жителей Невский проспект является знаковым местом.

Напомним, ранее в городе объявили голосование за логотип празднования 300-летий Невского проспекта. Оно проходило на сайте администрации города. Все желающие могли проголосовать за понравившийся логотип с 21 сентября по 1 октября. Победителем стал логотип, стилизованный пол табличку с названием улицы.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.